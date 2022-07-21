Вранці у четвер українська авіація атакувала скупчення сил РФ на Херсонщині

Українська авіація вранці 21 липня завдала двох ударів по скупченнях ворожої сили і техніки на півдні країни.

Джерело: повідомлення ОК "Південь"

Дослівно: "На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів завдала два удари по скупченнях ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного. Втрати ворога – дорозвідуються".

Деталі: Також в командуванні повідомили, що в чорному морі продовжують нести загрозу ракетного удару два кораблі, споряджені 16-ма ракетами типу "Калібр".

Що цьому передувало: Згідно інформації ОВА російські окупанти вночі обстріляли Сумщину, Харківщину і Миколаївщину.