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Вранці у четвер українська авіація атакувала скупчення сил РФ на Херсонщині

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 18:25
Вранці у четвер українська авіація атакувала скупчення сил РФ на Херсонщині
скріншот

Українська авіація вранці 21 липня завдала двох ударів по скупченнях ворожої сили і техніки на півдні країни.

Джерело: повідомлення ОК "Південь"

Дослівно: "На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів завдала два удари по скупченнях ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного. Втрати ворога – дорозвідуються".

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Деталі: Також в командуванні повідомили, що в чорному морі продовжують нести загрозу  ракетного удару два кораблі, споряджені 16-ма ракетами типу "Калібр".

Що цьому передувало: Згідно інформації ОВА російські окупанти вночі обстріляли Сумщину, Харківщину і Миколаївщину.

Теми: Херсонвійна
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