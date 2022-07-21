Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Утром в четверг украинская авиация атаковала скопления сил РФ в Херсонской области

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 18:25

Украинская авиация утром 21 июля нанесла два удара по скоплениям сил и техники РФ на юге страны.

Источник: сообщение ОК "Юг"

Дословно: "На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиной. Потери врага – разведываются".

Детали: Также в командовании сообщили, что в черном море продолжают нести угрозу ракетного удара два корабля, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр".

Что этому предшествовало: Согласно информации ОВА, российские оккупанты ночью обстреляли Сумщину, Харьковщину и Николаевщину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонвойна
Главное сегодня

картыРоссия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW

Юг: авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага

Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил

В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Все новости...
Херсон
В Херсоне раздавались взрывы, в Луганской области оккупанты готовятся к "референдуму" – данные ОВА
В Херсоне, Скадовске и Харькове очевидцы сообщают о взрывах
Ночью ВСУ уничтожили артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области
Последние новости
03:48
Судьба второго референдума о независимости Шотландии решится в октябре
03:18
Россия не имеет военного потенциала для реализации амбиций в Украине – армия Канады
02:30
В ОП рассказали подробности создания "трибунала для Путина"
01:58
картыРоссия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW
01:15
Юг: авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага
00:50
Оккупанты ночью обстреляли Никополь из РСЗО – мэр
00:32
ЕС в последний момент убрал из санкционного списка крупнейшего производителя титана из РФ – СМИ
00:16
Враг бил по Сумщине из минометов и САУ
23:56
В МИД рассказали, чего ожидать от встречи по "зерновому коридору" в Стамбуле
23:53
Молдавия не пустила к себе российские войска из Приднестровья
Все новости...