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Утром в четверг украинская авиация атаковала скопления сил РФ в Херсонской области

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 18:25
Утром в четверг украинская авиация атаковала скопления сил РФ в Херсонской области

Украинская авиация утром 21 июля нанесла два удара по скоплениям сил и техники РФ на юге страны.

Источник: сообщение ОК "Юг"

Дословно: "На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиной. Потери врага – разведываются".

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Детали: Также в командовании сообщили, что в черном море продолжают нести угрозу ракетного удара два корабля, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр".

Что этому предшествовало: Согласно информации ОВА, российские оккупанты ночью обстреляли Сумщину, Харьковщину и Николаевщину.

Темы: Херсонвойна
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