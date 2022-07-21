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Зеленський вперше в історії поговорив із главою Коста-Ріки

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 21:23
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Ріки Родріго Чавес Роблесом. Вони говорили про санкції проти Росії.

Джерело: повідомлення Зеленського у твіттері

Пряма мова Зеленського: "Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Ріки Родріго Чавес Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема, в ООН. Цінуємо введення санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!".

Передісторія:

  • 1 липня Зеленський провів телефонні розмови з президентами Аргентини Альберто Фернандесом та Чилі Габріелем Боричем.

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Теми: Зеленськийміжнародні відносини
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