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Зеленский впервые в истории побеседовал с главой Коста-Рики

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 21:23
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел первый в истории государства телефонный разговор с главой Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Они говорили о санкиях против России.

Источник: сообщение Зеленского в твиттере

Прямой язык Зеленского: "Первый в истории телефонный разговор с президентом Коста-Рики Родриго Чавес Роблесом. Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности, в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ.

Продолжаем ужесточать антивоенную коалицию в Латинской Америке! ".

Предыстория:

  • 1 июля Зеленский провел телефонные разговоры с президентами Аргентины Альберто Фернандесом и Чили Габриэлем Боричем.

Темы: Зеленскиймеждународные отношения
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