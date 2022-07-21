Зеленский впервые в истории побеседовал с главой Коста-Рики
Четверг, 21 июля 2022, 21:23
Президент Владимир Зеленский провел первый в истории государства телефонный разговор с главой Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Они говорили о санкиях против России.
Источник: сообщение Зеленского в твиттере
Прямой язык Зеленского: "Первый в истории телефонный разговор с президентом Коста-Рики Родриго Чавес Роблесом. Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности, в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ.
Продолжаем ужесточать антивоенную коалицию в Латинской Америке! ".
Предыстория:
- 1 июля Зеленский провел телефонные разговоры с президентами Аргентины Альберто Фернандесом и Чили Габриэлем Боричем.