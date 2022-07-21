Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленська робила тест на Covid перед зустріччю з Байденом, зробить ще один

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 22:15
Зеленська робила тест на Covid перед зустріччю з Байденом, зробить ще один
Олена Зеленська і подружжя Байденів у Вашингтоні, фото з Telegram Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська здасть тест на Covid-19 після інформації про захворювання президента США Джо Байдена, як робила і перед зустріччю з ним у середу. 

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Як зазначається, щоб отримати допуск до Білого дому, потрібне обов’язкове проходження тестування на Covid-19.

Реклама:

Перед виїздом до США, а також безпосередньо перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів української делегації здавали обов’язкові тести на Covid-19. 

Дослівно: "Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати. Зрозуміло, що у разі позитивного результату тесту зустріч перших леді України та США не відбулася б.

Після отримання інформації про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на Covid-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В ОП додали, що Олена Зеленська двічі вакцинована та отримала бустерну дозу. 

Зараз вона почувається добре.

В Офісі президента України побажали здоров‘я, легкого перебігу хвороби та швидкого одужання президенту США Джозефу Байдену.

Теми: Олена ЗеленськаБайденСШАCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Олена Зеленська
Олена Зеленська отримала міжнародну нагороду за внесок в охорону психічного здоров'я українців
Зеленська у Сеулі говорила з президентом Кореї про ППО для України
Зеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: