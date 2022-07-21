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Зеленська робила тест на Covid перед зустріччю з Байденом, зробить ще один

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 22:15
Олена Зеленська і подружжя Байденів у Вашингтоні, фото з Telegram Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська здасть тест на Covid-19 після інформації про захворювання президента США Джо Байдена, як робила і перед зустріччю з ним у середу. 

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Як зазначається, щоб отримати допуск до Білого дому, потрібне обов’язкове проходження тестування на Covid-19.

Перед виїздом до США, а також безпосередньо перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів української делегації здавали обов’язкові тести на Covid-19. 

Дослівно: "Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати. Зрозуміло, що у разі позитивного результату тесту зустріч перших леді України та США не відбулася б.

Після отримання інформації про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на Covid-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус".

Деталі: В ОП додали, що Олена Зеленська двічі вакцинована та отримала бустерну дозу. 

ВІДЕО ДНЯ

Зараз вона почувається добре.

В Офісі президента України побажали здоров‘я, легкого перебігу хвороби та швидкого одужання президенту США Джозефу Байдену.

Теми: Зеленська ОленаБайденСШАCovid-2019
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