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Зеленская делала тест на Covid перед встречей с Байденом, сделает еще один

Елена РощинаЧетверг, 21 июля 2022, 22:15
Зеленская делала тест на Covid перед встречей с Байденом, сделает еще один
Елена Зеленская и супруги Байденов в Вашингтоне, фото из Telegram Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская сдаст тест на Covid-19 после информации о заболевании президента США Джо Байдена, как делала и перед встречей с ним в среду.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Как отмечается, чтобы получить допуск в Белый дом, требуется обязательное прохождение тестирования на Covid-19.

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Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены украинской делегации сдавали обязательные тесты на Covid-19.

Дословно: "Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы.

После получения информации о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на Covid-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус".

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Детали: В ОП добавили, что Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу.

Сейчас она чувствует себя хорошо.

В Офисе президента Украины пожелали здоровья, легкого течения болезни и быстрого выздоровления президенту США Джозефу Байдену.

Темы: Елена ЗеленскаяБайденСШАCovid-2019
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