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Зеленський відреагував на проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 22:47
Зеленський відреагував на проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом
Олена Зеленська у Конгресі США, фото Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський пов'язав пропозицію визнати геноцидом дії Росії в Україні, представлену в Сенаті США, із виступом його дружини Олени Зеленської перед Конгресом.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні до народу 

Пряма мова: "Декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака і Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати: сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

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У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. 

Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США".

Деталі: Зеленський додав, що за проєктом документа Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

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Також пропонується підтримати трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе", – наголосив український президент.

Передісторія: 20 липня Олена Зеленська виступила у Конгресі США – і це вперше, коли перша леді отримала таку можливість. Дружина українського президента не лише розповіла конгресменам про воєнні трагедії українських родин, але й попросила зброю для України.

Теми: ЗеленськийОлена ЗеленськаСШАгеноцид
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