Зеленский отреагировал на проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский связал предложение признать геноцидом действия России в Украине, представленное в Сенате США, с выступлением его жены Елены Зеленской перед Конгрессом.

Источник: Зеленский в вечернем обращении к народу

Прямая речь: "Несколько месяцев назад наша экспертная группа под председательством Ермака и Макфола предложила признать действия России против Украины геноцидом. И вот, первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты: сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.

В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины.

Сенаторы представили резолюцию вскоре после того, как Елена выступила с обращением к Конгрессу США".

Детали: Зеленский добавил, что по проекту документа Сенат США осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины; призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Также предлагается поддержать трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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"Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", – подчеркнул украинский президент.

Предыстория: 20 июля Елена Зеленская выступила в Конгрессе США – и это впервые, когда первая леди получила такую возможность. Жена украинского президента не только рассказала конгрессменам о военных трагедиях украинских семей, но и попросила оружие для Украины.