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Південь: авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах і скупченню ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 01:15
ілюстративне фото Повітряних сил

На південних рубежах захисту ЗСУ з повітря завдали ударів ворогу, знищивши 35 загарбників і російську техніку.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після понесених втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій.

Надвечір ворог наніс авіаційний удар відчаю в район Потьомкиного. Без наших втрат, боягузливо ретирувався".

Деталі: Українські авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах.

Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3.Нанесено ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Всього ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 осіб, самохідна гаубиця "Мста-С", 2 безпілотних розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати дорозвідуються.

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Теми: Збройні силивійна
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