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Юг: авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага

Ольга ГлущенкоПятница, 22 июля 2022, 01:15
Иллюстративное фото Воздушных сил

На южных рубежах защиты ВСУ с воздуха нанесли удары врагу, уничтожив 35 захватчиков и российскую технику.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния в район Потёмкино. Без наших потерь, трусливо ретировался".

Детали: Украинские авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по вражеским позициям и запасам.

Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами – 3. Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Подтверждены потери врага в составе: 35 человек, самоходная гаубица "Мста-С", 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники. Окончательные потери дознаются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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