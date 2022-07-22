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Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем 3 райони, є поранені

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 08:10
Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем 3 райони, є поранені
наслідки обстрілів, фото: telegram Резніченка

Вночі загарбники відкрили вогонь по трьох районах Дніпропетровської області, 8 осіб дістали поранення.

Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російська армія накрила вогнем три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький".

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Деталі: Двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікополь, випустили до 100 снарядів.

У Покровській громаді ворог ударив по складах.

Внаслідок обстрілів розбитий трансформатор, кілька сіл лишилися без світла.

ВІДЕО ДНЯ

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, там рятувальники гасили пожежу.

В Апостоловому – сім "прильотів". Ракети поцілили у три школи міста. Вони зруйновані.

Також пошкоджені  житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники.

За попередніми даними, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється.

 
 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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