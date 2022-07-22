Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем 3 райони, є поранені
Вночі загарбники відкрили вогонь по трьох районах Дніпропетровської області, 8 осіб дістали поранення.
Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Російська армія накрила вогнем три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький".
Деталі: Двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікополь, випустили до 100 снарядів.
У Покровській громаді ворог ударив по складах.
Внаслідок обстрілів розбитий трансформатор, кілька сіл лишилися без світла.
По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, там рятувальники гасили пожежу.
В Апостоловому – сім "прильотів". Ракети поцілили у три школи міста. Вони зруйновані.
Також пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники.
За попередніми даними, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється.