Обстріли Нікополя: ворог за ніч випустив 100 снарядів з РСЗВ, загинула людина

Вночі росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена".

Деталі: Крім того, Резніченко повідомив, що пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу.

А також зруйнована залізнична колія.

"Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", – зазначив голова ОВА.

Що передувало: Мер міста повідомив, що росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

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