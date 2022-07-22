Обстріли Нікополя: ворог за ніч випустив 100 снарядів з РСЗВ, загинула людина
П'ятниця, 22 липня 2022, 07:50
Вночі росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Дослівно: "Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена".
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Деталі: Крім того, Резніченко повідомив, що пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу.
А також зруйнована залізнична колія.
"Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", – зазначив голова ОВА.
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Що передувало: Мер міста повідомив, що росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Передісторія:
- Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.
- Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
- Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.