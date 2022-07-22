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Обстріли Нікополя: ворог за ніч випустив 100 снарядів з РСЗВ, загинула людина

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 07:50
наслідки обстрілів, фото: telegram Резніченка

Вночі росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена".

Деталі: Крім того, Резніченко повідомив, що пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу.

А також зруйнована залізнична колія.

"Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", – зазначив голова ОВА.

Що передувало: Мер міста повідомив, що росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.
  • Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
  • Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.

Теми: Нікопольвійнаобстріл
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