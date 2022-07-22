Днепропетровщина: враг накрыл огнем 3 района, есть раненые

Ночью захватчики открыли огонь по трем районам Днепропетровской области, 8 человек получили ранения.

Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский , Синельниковский и Криворожский".

Детали: Дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никополь, выпустили до 100 снарядов.

В Покровской общине враг ударил по складам.

В результате обстрелов разбит трансформатор, несколько сел остались без света.

По Зеленодольской общине ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом, там спасатели тушили пожар.

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В Апостоловом – семь "прилетов". Ракеты попали в три школы города. Они разрушены.

Также повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели.

По предварительным данным, 8 человек ранены. Информация еще уточняется.