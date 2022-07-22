Днепропетровщина: враг накрыл огнем 3 района, есть раненые
Ночью захватчики открыли огонь по трем районам Днепропетровской области, 8 человек получили ранения.
Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский , Синельниковский и Криворожский".
Детали: Дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никополь, выпустили до 100 снарядов.
В Покровской общине враг ударил по складам.
В результате обстрелов разбит трансформатор, несколько сел остались без света.
По Зеленодольской общине ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом, там спасатели тушили пожар.
В Апостоловом – семь "прилетов". Ракеты попали в три школы города. Они разрушены.
Также повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели.
По предварительным данным, 8 человек ранены. Информация еще уточняется.