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Росія використовує ППО для наземних атак через нестачу спеціалізованих ракет – британська розвідка

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 09:23
Росія використовує ППО для наземних атак через нестачу спеціалізованих ракет – британська розвідка
ЗРС С-400. Фото РИА Новости

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для ударів по наземних цілях.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для ураження літаків. Вони можуть становити значну загрозу військам у відкритих та легких будинках, але навряд чи пройдуть через укріплені конструкції.

"Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі систем будуть мало підготовлені для таких місій", – йдеться у заяві.

Також згадується, що 21 липня губернатор Миколаївської області Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів для ураження об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів та складських приміщень.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, голова розвідки Великої Британії заявив, що російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

Як повідомлялося, західні посадовці вважають, що в наступному році Росія організує ще один повномасштабний наступ на Україну, однією з цілей якого може бути захоплення стратегічного портового міста Одеси та відрізання Києва від моря.

Теми: Росіявійнарозвідка
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