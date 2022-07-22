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Россия использует ПВО для наземных атак из-за нехватки специализированных ракет – британская разведка

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 09:23
Россия использует ПВО для наземных атак из-за нехватки специализированных ракет – британская разведка
ЗРС С-400. Фото РИА Новости

Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для ударов по наземным целям.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции.

"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а расчеты систем будут мало подготовлены для таких миссий", – говорится в заявлении.

Также упоминается, что 21 июля губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что российские войска применили семь зенитно-ракетных комплексов для поражения объектов инфраструктуры, энергетических объектов и складских помещений.

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Напомним, глава разведки Великобритании заявил, что российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель.

Как сообщалось, западные чиновники считают, что в следующем году Россия организует еще одно полномасштабное наступление на Украину, одной из целей которого может стать захват стратегического портового города Одессы и отрезание Киева от моря.

Темы: Росcиявойнаразведка
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