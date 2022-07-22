Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия использует ПВО для наземных атак из-за нехватки специализированных ракет – британская разведка

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 09:23
ЗРС С-400. Фото РИА Новости

Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для ударов по наземным целям.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции.

"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а расчеты систем будут мало подготовлены для таких миссий", – говорится в заявлении.

Также упоминается, что 21 июля губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что российские войска применили семь зенитно-ракетных комплексов для поражения объектов инфраструктуры, энергетических объектов и складских помещений.

Напомним, глава разведки Великобритании заявил, что российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, западные чиновники считают, что в следующем году Россия организует еще одно полномасштабное наступление на Украину, одной из целей которого может стать захват стратегического портового города Одессы и отрезание Киева от моря.

Темы: Росcиявойнаразведка
Главное сегодня

В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

видеоВоенные показали ювелирное попадание по оккупантам возле ЗАЭС

документКорбан просит Зеленского решить "недоразумение" с его гражданством

В СТАМБУЛЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВЫВОЗКИ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА

Суд арестовал активы Медведчука, которыми управляли из России – СБУ

Стали известны детали соглашения по экспорту зерна

Все новости...
Росcия
СБУ задержала агента военной разведки РФ, сдававшего врагу объекты ВСУ
Договариваться с Путиным бессмысленно. Его нужно победить
В Госдуме заговорили о присоединении Приднестровья "в ближайшей перспективе"
Последние новости
19:54
Германия больше не может доверять РФ – Шольц о российском газе
19:43
Лицензию на обращение с опасными отходами теперь можно получить онлайн
19:32
В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины
19:31
Деблокада портов принесет Украине $1 миллиард экспортной выручки за месяц
19:16
В США выразили сомнение в способности РФ продолжать наступление в Украине - СМИ
19:15
видеоВоенные показали ювелирное попадание по оккупантам возле ЗАЭС
19:14
В УЗ рассказали о новых правилах перевозки животных из Украины в Польшу
19:13
В Минкульте рассказали, сколько культурных достопримечательностей в Украине разрушили россияне
18:59
В Никополе предупредили о новых возможных ударах со стороны российских войск
18:55
Оккупантам не дали продвинуться по нескольким направлениям – сводка Генштаба
Все новости...