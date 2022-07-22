Удар по Дніпропетровщині: загинула жінка, 9 людей поранено

Під час нічного обстрілу Дніпропетровщині окупантами загинула жінка, ще 9 людей було поранено, зруйновані 3 школи та житлові будинки.

Джерело: ДСНС в Дніпропетровській області у Facebook

Дослівно: "Під обстріли з РСЗВ потрапили житлові квартали Нікополя. Агресор випустив майже 100 снарядів. Попередньо, загинула 60-річна жінка. Ще 1 чоловік поранений. Його стан легкий, лікується вдома".

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Деталі: У місті пошкоджені 11 приватних будинків. Загорілося 2 автомобілі та 3 господарчі споруди. Зруйнована залізнична колія. Коли відновлять рух потягів, поки не відомо. Є пориви 2 газопроводів та водоводів. Фахівці вже працюють, аби відновити комунікації.

У Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив по складах, де зберігалося 30 тон зерна. Обстрілом пошкодило трансформатор. Декілька сіл залишились без світла. На місці працюють електрики, щоб все полагодити. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі російські війська поцілили по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській.

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По Зеленодольській били зі ствольної артилерії. Загорілося 2 приватних будинки. Вогонь пожежники погасили.

По Апостоловому окупанти вгатили 7 ракетами. Навмисно бив по школам. Зруйнував 3 школи міста, поряд пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, 8 людей отримали поранення.

Загалом вночі окупанти обстріляли 3 райони області – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Били ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ.