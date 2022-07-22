Удар по Днепропетровщине: погибла женщина, 9 человек ранены

Во время ночного обстрела Днепропетровщины оккупантами погибла женщина, еще 9 человек были ранены, разрушены 3 школы и жилые дома.

Источник: ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook

Дословно: "Под обстрелы из РСЗО попали жилые кварталы Никополя. Агрессор выпустил почти 100 снарядов. Предварительно, погибла 60-летняя женщина. Еще 1 человек ранен. Его состояние легкое, лечится дома".

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Детали: В городе повреждены 11 частных домов. Загорелось 2 автомобиля и 3 хозяйственные постройки. Разрушен железнодорожный путь. Когда возобновят движение поездов, пока неизвестно. Есть порывы 2 газопроводов и водоводов. Специалисты уже работают, чтобы возобновить коммуникации.

В Покровской общине Синельниковского района враг попал по складам, где хранилось 30 тонн зерна. Обстрелом повредил трансформатор. Несколько сел осталось без света. На месте работают электрики, чтобы все починить. Люди не пострадали.

В Криворожском районе российские войска попали по двум общинам – Зеленодольской и Апостоловской.

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По Зеленодольской били из ствольной артиллерии. Загорелось 2 частных дома. Огонь пожарные потушили.

По Апостолову оккупанты ударили 7 ракетами. Намеренно били по школам. Разрушил 3 школы города, рядом повреждены жилые дома. По предварительной информации, 8 человек получили ранения.

Всего ночью оккупанты обстреляли 3 района области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский. Били ракетами, ствольной артиллерией и РСЗО.