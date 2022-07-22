Росіяни вдарили "Іскандером" по Краматорську, обстріляли школи на Дніпропетровщині – дані ОВА

Окупанти мінують низку доріг на Херсонщині, продовжують обстрілювати Чернігівщину, Сумщину та Миколаївщину, а на Дніпропетровщині ворог влучив у школи.

Джерело: дані обласних адміністрацій станом на 08:00, Держприкордонслужба у Telegram, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

На Сумщині ворог обстріляв Білопільську, Шалигинську та Зноб-Новгородську громади. Вночі обстрілів не зафіксовано. У Есманьській громаді у четвер ввечері зафіксували 6 прильотів з артилерії. Жертв та руйнувань немає. За минулу добу на Чернігівщині зафіксували 5 обстрілів прикордонних територій із мінометів, реактивних систем, артилерії. Жертв та руйнувань немає.

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За інформацією прикордонників, противник веде обстріли з мінометних снарядів 120 мм калібру, 82-мм мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та САУ. Зафіксовано 38 вибухів 26 прильотів. Вогонь ведеться з боку російського села Волфіно.

На Дніпропетровщині загарбники обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. За попередньою інформацією, у Нікополі є один загиблий, а також пошкоджені десять приватних будинків, локальний водовід та газовід. Зруйнована залізнична колія.

У Зеленодольській громаді зруйновані два будинки. У Покровській громаді ворог завдав удару по складах, в результаті чого два села лишилися без світла. В місті Апостолове окупанти обстріляли три школи. Всього зафіксували 7 прильотів, попередньо відомо про 8 постраждалих.

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Харківщина: ворог вночі обстріляв Харківський район, у с. Рогань пошкоджена двоповерхова будівля, яка не експлуатується. Протягом минулої доби росіяни постійні обстрілювали Чугуївський район. Горіли господарчі споруди, авто, будинки. Постраждалих немає.

На Луганщині росіяни завдали два ракетних та два авіаудари, здійснили сім артобстрілів, два з яких — із застосуванням мінометів. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, що є можливість застосувати танковий резерв. Біля Верхньокам’янки постійно точаться бої, адже росіяни намагаються вийти на адмінмежу області. Минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, в результаті чого ворог зазнав втрат та відійшов.

Донеччина: ворог завдав потужного удару "Іскандером" по Краматорську, у результаті чого загинули три людини, пошкоджена п'ятиповерхівка і 85 будинків, зруйнована школа. Вночі і зранку росіяни обстріляли Мар'їнку, Павлівку та Торецьку громаду. Пошкоджено підвідну лінію електропередач 110 квт між Костянтинівкою і Бахмутом, в результаті чого більша частина Торецької громади знеструмлена. За добу в області загинуло 5 людей та 10 отримали поранення.

На Миколаївщині ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Ворог влучив у будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Зранку зафіксовані обстріли села Новомиколаївка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Також росіяни завдали ударів в напрямку населених пунктів Киселівка та Максимівка. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Ввечері 21 липня та зранку 22 липня — обстріли села Широке Широківської громади, в результаті чого пошкоджені сільськогосподарські будівлі. Без постраждалих. Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині ситуація в області напружена: на межі знищення перебувають десятки сіл Бериславського району, бойові дії йдуть і в тергромадах Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом, розповідають про замінування низки доріг та берега річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку були змушені випустити мирні жителі через відсутність води та евакуацію.

Вже майже тиждень окупанти здійснюють перевірку гаражів у Херсоні. За словами жителів міста, російські військові шукають зброю. На вулицях обласного центру — блок-пости, також з’являються все більше російських патрульних.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.