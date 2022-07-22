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Окупанти заблокували Google в ОРДЛО

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 11:35
Фото JuanMarcelFrancia з Рixabay

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що роботу Google на території псевдореспубліки заблокували, раніше таке ж рішення ухвалили окупанти Луганської області.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", ТАСС, РБК

Пряма мова Пушиліна: "Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу".

Деталі: Раніше у пропаганді тероризму та екстремізму звинуватив Google і ватажок псевдореспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник. Він запевняв, що окупована територія Луганської області "впорається і без Google".

За даними росЗМІ, жителі ОРЛО вже опинилися без доступу до Google.

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Теми: ОРДЛОокупаціяінтернет
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