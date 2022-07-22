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Оккупанты заблокировали Google в ОРДЛО

Ирина БалачукПятница, 22 июля 2022, 11:35
Фото JuanMarcelFrancia с Рixabay

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что работу Google на территории псевдореспублики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты Луганской области.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", ТАСС, РБК

Прямая речь Пушилина: "Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".

Детали: Ранее в пропаганде терроризма и экстремизма обвинил Google и главарь псевдореспублики "ЛНР" Леонид Пасечник. Он уверял, что оккупированная территория Луганской области "справится и без Google".

По данным росСМИ, жители ОРЛО уже оказались без доступа к Google.

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Темы: ОРДЛОоккупацияинтернет
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