Оккупанты заблокировали Google в ОРДЛО

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что работу Google на территории псевдореспублики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты Луганской области.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", ТАСС, РБК

Прямая речь Пушилина: "Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".

Детали: Ранее в пропаганде терроризма и экстремизма обвинил Google и главарь псевдореспублики "ЛНР" Леонид Пасечник. Он уверял, что оккупированная территория Луганской области "справится и без Google".

По данным росСМИ, жители ОРЛО уже оказались без доступа к Google.