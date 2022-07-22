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Горить-палає: ЗСУ знищили артдивізіон російських гаубиць "Мста-Б"

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 12:34
Скриншот з відео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили артдивізіон російських гаубиць разом з особовим складом, технікою та боєкомплектом.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Facebook

Дослівно ДШВ ЗСУ: "Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії, було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів".

Деталі: Захисники також оприлюднили відео успішних вогневих ударів по ворожому озброєнню.

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