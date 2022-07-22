Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Горит-пылает: ВСУ уничтожили артдивизион российских гаубиц "Мста-Б"

Ирина БалачукПятница, 22 июля 2022, 12:34
Скриншот из видео Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожили артдивизион российских гаубиц вместе с личным составом, техникой и боекомплектом.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ в Facebook

Дословно ДШВ ВСУ: "Благодаря четкому и слаженному взаимодействию, был уничтожен гаубический артиллерийский дивизион (без одной гаубической батареи) – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов".

Детали: Защитники также обнародовали видео успешных огневых ударов по вражескому вооружению.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойнаоружие
Главное сегодня

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно

фото, видеоРоссияне обстреляли Славянск, есть раненные

Черноморский порт может заработать первым – первое судно в ближайшие дни

4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost – США выделили новый пакет военной помощи Украине

В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

Все новости...
Вооруженные силы
Подарила все деньги со дня рождения: 9-летняя девочка из Мукачево поддержала ВСУ
Мир договаривается об экспорте зерна из Украины. 149 день войны. ОНЛАЙН
На Южнобужском направлении ВСУ подавили попытки штурмов врага – сводка
Последние новости
23:15
В МИД удовлетворены договоренностями по экспорту украинского зерна в Стамбуле
23:02
"Я начал кричать на оккупанта". История херсонца, который трижды безуспешно пытался выбраться из оккупации
22:54
Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну
22:52
Финляндия начала принимать пациентов из Украины
22:44
Украина готова помочь Молдове деоккупировать Приднестровье – Буданов
22:27
Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно
22:23
фото, видеоРоссияне обстреляли Славянск, есть раненные
22:16
Черноморский порт может заработать первым – первое судно в ближайшие дни
22:15
В США впервые не исключили возможность поставки Украине истребителей
22:08
Потери Украины сократились до 30 погибших в день - Зеленский
Все новости...