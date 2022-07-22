Горит-пылает: ВСУ уничтожили артдивизион российских гаубиц "Мста-Б"
Пятница, 22 июля 2022, 12:34
Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожили артдивизион российских гаубиц вместе с личным составом, техникой и боекомплектом.
Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ в Facebook
Дословно ДШВ ВСУ: "Благодаря четкому и слаженному взаимодействию, был уничтожен гаубический артиллерийский дивизион (без одной гаубической батареи) – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов".
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Детали: Защитники также обнародовали видео успешных огневых ударов по вражескому вооружению.
ЗСУ показали, як знищили російський артдивізіон гаубиць з особовим складом pic.twitter.com/5lSUxb9Ead— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2022
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- По состоянию на 22 июля ВСУ уничтожили около 39 000 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.