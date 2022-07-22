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Експорт українського зерна: Шойгу прибув у Стамбул на підписання угоди

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 13:11
Експорт українського зерна: Шойгу прибув у Стамбул на підписання угоди
скріншот

До турецького Стамбулу прибув міністр оборони Росії Сергій Шойгу на підписання угоди щодо експорту українського зерна.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на телеканал Habertürk., видання "Медуза", агентство "Анадолу"

Деталі: Повідомляється, що угоду від Туреччини та РФ підпишуть очільники військових відомств двох країн.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Шойгу відправився до Стамбула.

Пряма мова Пєскова: "Ми можемо підтвердити, що міністр оборони Шойгу вирушив до Туреччини. Можемо підтвердити, що сьогодні готується підписання, але давайте дочекаємося, не будемо поки забігати наперед".

Телеканал TRT повідомляє, що угоду від України підпише міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію.

ВІДЕО ДНЯ

Документ буде підписаний у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Що було раніше: 21 липня канцелярія президента Туреччини підтвердила, що угоду щодо експорту зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю 22 липня у Стамбулі.

Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Теми: війназерноУкраїнаРосія
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