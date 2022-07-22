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Экспорт украинского зерна: Шойгу прибыл в Стамбул на подписание соглашения

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 13:11
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В турецкий Стамбул прибыл министр обороны России Сергей Шойгу на подписание соглашения по экспорту украинского зерна.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk., издание "Медуза", агентство "Анадола"

Детали: Сообщается, что соглашение от Турции и РФ подпишут главы военных ведомств двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что Шойгу отправился в Стамбул.

Прямая речь Пескова: "Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед".

Телеканал TRT сообщает, что соглашение от Украины подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавляющий украинскую делегацию.

Документ будет подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

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Что предшествовало: 21 июля канцелярия президента Турции подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины по морскому пути будет подписано в пятницу 22 июля в Стамбуле.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Темы: войназерноУкраинаРосcия
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