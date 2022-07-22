Экспорт украинского зерна: Шойгу прибыл в Стамбул на подписание соглашения

В турецкий Стамбул прибыл министр обороны России Сергей Шойгу на подписание соглашения по экспорту украинского зерна.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk., издание "Медуза", агентство "Анадола"

Детали: Сообщается, что соглашение от Турции и РФ подпишут главы военных ведомств двух стран.

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Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что Шойгу отправился в Стамбул.

Прямая речь Пескова: "Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед".

Телеканал TRT сообщает, что соглашение от Украины подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавляющий украинскую делегацию.

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Документ будет подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Что предшествовало: 21 июля канцелярия президента Турции подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины по морскому пути будет подписано в пятницу 22 июля в Стамбуле.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.