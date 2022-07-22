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Пєсков "розводить руками" щодо заяв про приєднання Придністров'я

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 13:14
Пєсков розводить руками щодо заяв про приєднання Придністров'я
Фото: Gettyimages

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков каже, що він не знає із чим пов’язана поява у ЗМІ заяв про необхідність приєднання невизнаного Придністров'я до Росії.

Джерело: коментар Пєскова російським ЗМІ

Пряма мова Пєскова щодо заяв про необхідність приєднання Придністров’я: "Я бачив повідомлення ЗМІ, але я не знаю із чим це пов’язано, з якими процесами. Нічого не можу сказати".

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Що цьому передувало: Член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмітрій Бєлік заявив, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії слід розглядати серйозно. Раніше про це ж заявили у так званому "МЗС Придністров’я".

Теми: РосіяПридністров'я
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