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Песков "разводит руками" по поводу заявлений о присоединении Приднестровья

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 13:14
Фото: Gettyimages

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что он не знает, с чем связано появление в СМИ заявлений о необходимости присоединения непризнанного Приднестровья к России.

Источник: комментарий Пескова российским СМИ

Прямая речь Пескова о заявлениях о необходимости присоединения Приднестровья: "Я видел сообщения СМИ, но я не знаю с чем это связано, с какими процессами. Ничего не могу сказать".

Что этому предшествовало: Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав России следует рассматривать серьезно. Ранее об этом же заявили в так называемом "МИД Приднестровья".

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Темы: РосcияПриднестровье
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