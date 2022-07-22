Песков "разводит руками" по поводу заявлений о присоединении Приднестровья

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что он не знает, с чем связано появление в СМИ заявлений о необходимости присоединения непризнанного Приднестровья к России.

Источник: комментарий Пескова российским СМИ

Прямая речь Пескова о заявлениях о необходимости присоединения Приднестровья: "Я видел сообщения СМИ, но я не знаю с чем это связано, с какими процессами. Ничего не могу сказать".

Что этому предшествовало: Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав России следует рассматривать серьезно. Ранее об этом же заявили в так называемом "МИД Приднестровья".