Стали відомі деталі угоди про експорт зерна

Зернова угода, яку 22 липня у Стамбулі мають підписати Україна, Туреччина та генсек ООН, матиме назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", закріплюватиме контроль за портами за Україною і не послабить санкцій проти Росії.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в уряді України, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: За даними джерел, документ підпишуть міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Реклама:

Співрозмовник УП підкреслив, що Україна не підписуватиме жодного документа з Росією.

Ініціатива, яка буде підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі.

Такий же документ окремо мають підписати представники Туреччини, ООН та Росії.

"Ініціатива" передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Джерела УП підкреслили, що жодних інших додатків та закритих документів, окрім "Ініціативи" не існує.

Також документ не передбачає ніякого послаблення санкцій по відношенню до Росії, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.

Цю інформацію також підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, жодного транспортного супроводу російськими кораблями чи присутності представників Росії в українських портах не буде. У випадку провокацій буде негайна військова відповідь.

Усі перевірки транспортних суден будуть проводитися спільними групами за необхідності.

Regarding the Istanbul agreement "on the export of 🇺🇦 grain". Previously.



1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2