Стали известны детали соглашения по экспорту зерна

Зерновое соглашение, которое 22 июля в Стамбуле должны подписать Украина, Турция и генсек ООН, будет называться "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов", будет закреплять контроль за портами за Украиной и не ослабит санкций против России.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правительстве Украины, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Детали: По данным источников, документ подпишут министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Собеседник подчеркнул, что Украина не будет подписывать никаких документов с Россией.

Инициатива, которая будет подписана представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме.

Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

"Инициатива" предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Источники УП подчеркнули, что никаких других дополнительных и закрытых документов, кроме "Инициативы", не существует.

Также документ не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении России, несмотря на то, что россияне неоднократно пытались это прописать.

Эту информацию также подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, никакого транспортного сопровождения российскими кораблями или присутствия представителей России в украинских портах не будет. В случае провокаций последует немедленный военный ответ.

Все проверки транспортных судов будут производиться общими группами при необходимости.

Regarding the Istanbul agreement "on the export of 🇺🇦 grain". Previously.



1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2