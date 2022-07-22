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Корбан хотів заїхати в Україну, у нього забрали паспорт

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 14:48
Корбан хотів заїхати в Україну, у нього забрали паспорт
Фото: gorod.dp.ua

У очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт.

Джерела: адвокат Корбана Андрій Йосипов, а також співрозмовники з його оточення в коментарі УП; речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Наразі Корбан перебуває на кордоні. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних підтверджуючих документів.

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За словами адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств. За інформацією УП Корбан приїхав з території Польщі на пропускний пункт "Смільниця". Речник Держприкордонслужби заявив, що "під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону". 

Відео спілкування адвоката Корбана із представницею ДПСУ:

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Пряма мова Демченка: "Я не володію інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством".

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Теми: Корбанпаспортгромадянствокордон
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