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Корбан хотів заїхати в Україну, у нього забрали паспорт

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 14:48
Фото: gorod.dp.ua

У очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт.

Джерела: адвокат Корбана Андрій Йосипов, а також співрозмовники з його оточення в коментарі УП; речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Наразі Корбан перебуває на кордоні. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних підтверджуючих документів.

За словами адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств. За інформацією УП Корбан приїхав з території Польщі на пропускний пункт "Смільниця". Речник Держприкордонслужби заявив, що "під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону". 

Відео спілкування адвоката Корбана із представницею ДПСУ:

Пряма мова Демченка: "Я не володію інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством".

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Теми: Корбанпаспортгромадянствокордон
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