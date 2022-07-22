Корбан хотел заехать в Украину, у него забрали паспорт

У главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт.

Источники: адвокат Корбана Андрей Йосипов, а также собеседники в его окружению в комментарии УП, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: В настоящее время Корбан находится на границе. Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено, однако не показали никаких подтверждающих документов.

По словам адвоката, на границу прибыли представители других силовых ведомств.

Видео общения адвоката Корбана с представительницей ГНСУ:

По информации УП Корбан приехал с территории Польши на пропускной пункт "Смольница". Спикер Госпогранслужбы заявил, что "при оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы".

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Прямая речь Демченко: "Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством".

Что этому предшествовало: