Корбан хотел заехать в Украину, у него забрали паспорт

У главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт.

Источники: адвокат Корбана Андрей Йосипов, а также собеседники в его окружению в комментарии УП, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: В настоящее время Корбан находится на границе. Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено, однако не показали никаких подтверждающих документов.

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По словам адвоката, на границу прибыли представители других силовых ведомств.

Видео общения адвоката Корбана с представительницей ГНСУ:

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По информации УП Корбан приехал с территории Польши на пропускной пункт "Смольница". Спикер Госпогранслужбы заявил, что "при оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы".

Прямая речь Демченко: "Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством".

Что этому предшествовало: