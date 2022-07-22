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Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 15:40
Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ

Суд арештував додаткові активи підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Росії

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності".

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Деталі: Зокрема, арештовані корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн.; банківські рахунки на 1,3 млн. грн; дві земельні ділянки площею 3 і 5 га; приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.

Гроші надходили начебто на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Марченко.

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У ході досудового розслідування СБУ отримала докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

Що було раніше: 9 червня Личаківський райсуд продовжив термін тримання Медведчука під вартою до 9 серпня. Також за рішенням суду було заарештовано 279 картин, статуетки, посуд та залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня в будинку Медведчука.

Теми: МедведчукдержзрадасудСБУ
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