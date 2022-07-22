Суд арестовал активы Медведчука, которыми управляли из России – СБУ

Суд арестовал дополнительные активы подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из России

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности".

Детали: В частности, арестованы корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн. грн.; банковские счета на 1,3 млн грн; два земельных участка площадью 3 и 5 га; помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров.

По данным СБУ, схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ.

Деньги поступали якобы на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Марченко.

В ходе досудебного расследования СБУ получила доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов.

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Что предшествовало:9 июня Лычаковский райсуд продлил срок содержания Медведчука под стражей до 9 августа. Также по решению того суда были арестованы 279 картин, статуэтки, посуда и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные при обыске 7 июня в доме Медведчука.