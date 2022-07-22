После обстрела россиян загорелся колледж в Бахмуте

В результате российских обстрелов утром 22 июля в Бахмуте загорелось здание индустриального колледжа.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, в результате попадания снаряда получила повреждение кровля и возник пожар в двух учебных аудиториях Бахмутского индустриального колледжа на площади 100 м.кв.

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Погибших и травмированных на месте происшествия нет.

Пожар тушили 17 работников ГСЧС.

Напомним: 21 июля российские войска разрушили школы в Краматорске и Константиновке, кроме того обстреляли промышленную часть Краматорска и центральную часть Бахмута.