У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів – Reuters

Високопоставлений представник міноборони США заявив, що російські військові щодня зазнають сотень втрат у війні проти України, зокрема, Росія втратила тисячі лейтенантів і капітанів.

Джерело: Reuters

Деталі: Американський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що крім убитих лейтенантів і капітанів було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.

Реклама:

Росія класифікує загибель військових як державну таємницю та не оновлювала свої офіційні дані про втрати від весни.

США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО.

За оцінками США, російські втрати в Україні досягли близько 15 000 окупантів убитими і, приблизно, 45 000 пораненими, заявив у середу директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.