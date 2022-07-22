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В США говорят, что РФ потеряла в Украине тысячи лейтенантов и капитанов – Reuters

Алена МазуренкоПятница, 22 июля 2022, 16:11
В США говорят, что РФ потеряла в Украине тысячи лейтенантов и капитанов – Reuters
ПОХОРОНы РОСсиЙСКОГО ДЕСАНТНИКА. ФОТО: ТАСС

Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что российские военные ежедневно несут сотни потерь в войне против Украины, в том числе Россия потеряла тысячи лейтенантов и капитанов.

Источник: Reuters

Детали: Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что помимо убитых лейтенантов и капитанов были убиты сотни полковников и "многие" российские генералы.

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Россия классифицирует гибель военных как государственную тайну и не обновляла свои официальные данные о потерях.

США также считают, что Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.

По оценкам США, российские потери в Украине достигли около 15 000 оккупантов убитыми и, приблизительно, 45 000 ранеными, заявил в среду директор ЦРУ Уильям Бернс, добавив, что Украина также понесла значительные потери.

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Темы: СШАРосcия
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