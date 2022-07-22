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В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України

П'ятниця, 22 липня 2022, 19:32
В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України
Будівля Європолу, фото AFP via Getty Images

Європейське поліцейське управління (Європол) у п’ятницю уточнило свою заяву щодо нібито контрабанди зброї з України в умовах війни – там сказали, що говорять про потенційну загрозу, а не конкретні випадки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", – йдеться в заяві Європолу.

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Там зазначили, що з огляду на досвід бойових дій минулого в Україні може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки.

"Щодо війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – додає відомство.

Нагадаємо, напередодні речник Європолу Яп Оп Ген Оорт заявив про ознаки контрабанди зброї з України. Після цього секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що планує обговорити із представниками Європолу заяви про нібито випадки контрабанди зброї з України.

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Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.

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