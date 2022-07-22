Данілов – на заяви про "контрабанду зброї": Чекаємо на предметну розмову з Європолом
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов планує обговорити із представниками Європолу заяви про нібито випадки контрабанди зброї з України.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова Данілова: "Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні".
Деталі: Секретар РНБО звернув увагу, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ співпала у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, яка має меті припинити постачання зброї від союзників.
Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками @Europol – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 22, 2022
Данілов підкреслив, що операція проводиться саме в той період, коли "намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння".
Передісторія:
- Раніше речник Європолу Яп Оп Ген Оорт заявив, що були нібито зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення з України.