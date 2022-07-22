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Данілов – на заяви про "контрабанду зброї": Чекаємо на предметну розмову з Європолом

Ірина БалачукП'ятниця, 22 липня 2022, 13:42
Олексій Данілов. Фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов планує обговорити із представниками Європолу заяви про нібито випадки контрабанди зброї з України.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні".

Деталі: Секретар РНБО звернув увагу, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ співпала у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, яка має меті припинити постачання зброї від союзників.

Данілов підкреслив, що операція проводиться саме в той період, коли "намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння".

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Теми: Даніловзброяконтрабанда
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