Данілов – на заяви про "контрабанду зброї": Чекаємо на предметну розмову з Європолом

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов планує обговорити із представниками Європолу заяви про нібито випадки контрабанди зброї з України.



Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні".

Деталі: Секретар РНБО звернув увагу, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ співпала у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, яка має меті припинити постачання зброї від союзників.

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Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками @Europol – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 22, 2022

Данілов підкреслив, що операція проводиться саме в той період, коли "намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння".

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