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В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

Пятница, 22 июля 2022, 19:32
Здание Европола, фото AFP via Getty Images

Европейское полицейское управление (Европол) в пятницу уточнило свое заявление относительно якобы контрабанды оружия из Украины в условиях войны – там сказали, что говорят о потенциальной угрозе, а не о конкретных случаях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европол тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении Европола.

Там отметили, что, учитывая опыт боевых действий прошлого в Украине, может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.

"О войне в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – добавляет ведомство.

Напомним, накануне спикер Европола Яп Оп Ген Оорт заявил о признаках контрабанды оружия из Украины. После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине. В то же время в ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ.

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В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

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