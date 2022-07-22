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Трактор підірвався на протитанковій міні в Київській області

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 20:29
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Неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався тракторист на тракторі, але тілесних ушкоджень не отримав.

Джерело: глава Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: «На щастя, жертв та постраждалих немає. Водій трактора тілесних ушкоджень не отримав.

Вкотре наголошую бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими».

Деталі: В ОВА нагадують, що роботи з розмінування тривають досі.

 

Теми: Київська областьмінуваннявійнаРосія
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