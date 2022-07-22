Трактор підірвався на протитанковій міні в Київській області
П'ятниця, 22 липня 2022, 20:29
Неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався тракторист на тракторі, але тілесних ушкоджень не отримав.
Джерело: глава Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова Кулеби: «На щастя, жертв та постраждалих немає. Водій трактора тілесних ушкоджень не отримав.
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Вкотре наголошую бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими».
Деталі: В ОВА нагадують, що роботи з розмінування тривають досі.
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