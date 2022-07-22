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Трактор підірвався на протитанковій міні в Київській області

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 20:29
Трактор підірвався на протитанковій міні в Київській області
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Неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався тракторист на тракторі, але тілесних ушкоджень не отримав.

Джерело: глава Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: «На щастя, жертв та постраждалих немає. Водій трактора тілесних ушкоджень не отримав.

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Вкотре наголошую бути уважним та пам’ятати про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими».

Деталі: В ОВА нагадують, що роботи з розмінування тривають досі.

 

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Теми: Київська областьмінуваннявійнаРосія
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