Трактор взорвался на противотанковой мине в Киевской области

Недалеко от села Андреевка Бучанского района во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине взорвался тракторист на тракторе, но телесных повреждений не получил.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "К счастью, жертв и пострадавших нет. Водитель трактора телесных повреждений не получил.

Еще раз подчеркиваю быть внимательным и помнить об опасности! Берегите себя и своих близких. Часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков до сих пор остаются необследованными".

Детали: В ОВА напоминают, что работы по разминированию продолжаются до сих пор.