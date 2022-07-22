Трактор взорвался на противотанковой мине в Киевской области
Пятница, 22 июля 2022, 20:29
Недалеко от села Андреевка Бучанского района во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине взорвался тракторист на тракторе, но телесных повреждений не получил.
Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "К счастью, жертв и пострадавших нет. Водитель трактора телесных повреждений не получил.
Еще раз подчеркиваю быть внимательным и помнить об опасности! Берегите себя и своих близких. Часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков до сих пор остаются необследованными".
Детали: В ОВА напоминают, что работы по разминированию продолжаются до сих пор.