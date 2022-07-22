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Росіяни обстріляли з "Градів" Запорізьку область, більшість ракет упали в Дніпро – ОВА

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 21:37
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РОСІЙСЬКИХ "ГРАДІВ", росзмі

Увечері 22 липня російські окупанти випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське Запорізької області.

Джерело: глава ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі ввечері - це результат ворожої атаки з системи "град".

За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське".

Нагадаємо: У селі Новопавлівка Запорізької області комбайн наїхав на противотанкову міну, в результаті чого двох людей госпіталізували.

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Теми: Запорізька областьобстрілвійна
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