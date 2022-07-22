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Россияне обстреляли из "Градов" Запорожскую область, большинство ракет упали в Днепр – ОВА

Роман ПетренкоПятница, 22 июля 2022, 21:37
Россияне обстреляли из Градов Запорожскую область, большинство ракет упали в Днепр – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РОССИЙСКИХ "ГРАДОВ", россми

Вечером 22 июля российские оккупанты выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское Запорожской области.

Источник: Глава ОВА Александр Старух в Telegram                 

Прямая речь Старуха: "Громкие взрывы, что было слышно в областном центре вечером – это результат вражеской атаки из системы "град".

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По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопились в реке Днепр возле поселков Малоекатериновка и Каневское".

Напомним: В селе Новопавловка Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего два человека были госпитализированы.

Темы: Запорожская областьобстрелвойна
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