Окупаційна влада на Херсонщині заблокувала Google

Так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що на території Херсонщини відключили пошуковик Google.

Джерело: Стремоусов у "РИА Новости", "Медіазона"

Дослівно: "На моє прохання пошукова система Google відключена, те саме з YouTube і Viber. Пошукову систему заблоковано".

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Деталі: Стремоусов заявив, що причина блокування – "використання цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їх американських кураторів як шкідливі інформаційні смітники".

Що передувало: 22 липня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що роботу Google на території псевдореспубліки заблокували, раніше таке ж рішення ухвалили окупанти Луганської області.

Нагадаємо: На початку липня повідомлялося про блокування у Херсонській області YouTube та Viber.