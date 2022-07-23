Оккупационные власти на Херсонщине заблокировали Google

Так называемый "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на территории Херсонщины отключили поисковик Google.

Источник: Стремоусов в "РИА Новости", "Медиазона"

Дословно: "По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована".

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Детали: Стремоусов заявил, что причина блокирования – "использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинской власти и их американских кураторов как вредоносные информационные свалки".

Что предшествовало: 22 июля главарь так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что работу Google на территории псевдореспублики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты Луганской области.

Напомним: В начале июля сообщалось о блокировке в Херсонской области YouTube и Viber.