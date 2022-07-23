Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Росіяни мінують береги Інгульця, готуючись до українського контрнаступу

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 03:44
ФОТО: GETTY

Росіяни можуть готуватися до контрнаступу українських військ у районі  Снігурівки – Зеленодольська на півдні України.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як зазначається, про це свідчить те, що російські сили мінують береги Інгульця у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом.

Росіяни завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

Крім того, як пише ISW, російські війська завдавали наземних ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас, українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

ISW також додає мапи бойових дій:

ВІДЕО ДНЯ
 
ISW
 
ISW
 
ISW
 
ISW

Нагадаємо: 4 липня видання The Economist повідомляло, що ЗСУ підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста.

Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

фотоВ Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп

фото, доповнено від 9:08Росіяни вдарили "Калібрами" по Кіровоградщині: поцілили в аеродром, є загиблі

У США утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії – ЗМІ

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська

Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Усі новини...
війна
Луганщина: ЗСУ відбили наступ ворога у напрямку Верхньокам’янського – Гайдай
Росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів"
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська
Останні новини
14:46
Посол США про ракетні удари по Одесі: Кремль продовжує використовувати їжу як зброю
14:31
Трибунал над російськими злочинцями варто провести у Харкові – Резніков
14:25
фотоУкраїнська майстриня вишила портрет Зеленського з дружиною, який продасть задля ЗСУ
14:24
New York Times відкриває бюро в Києві: писатимуть про війну
13:56
Зеленський подякував Токаєву за невизнання "ЛДНР"
13:52
детально Долар виріс, але пальне може і не подорожчати. Чому?
13:51
В Україні створять базу наявності будівельних матеріалів – Мінрегіон
13:48
На Донеччині чоловік відстрілює безпритульних тварин: зоозахисники звернулись у поліцію
13:38
Welt: уряд Німеччини затримує обіцяні постачання зброї, в тому числі системи Iris-T
13:28
ОПУ про удар по Одесі: Найкраща гарантія безпеки – більше зброї для України
Усі новини...