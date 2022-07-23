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ISW: Росіяни мінують береги Інгульця, готуючись до українського контрнаступу

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 03:44
ISW: Росіяни мінують береги Інгульця, готуючись до українського контрнаступу
ФОТО: GETTY

Росіяни можуть готуватися до контрнаступу українських військ у районі  Снігурівки – Зеленодольська на півдні України.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як зазначається, про це свідчить те, що російські сили мінують береги Інгульця у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом.

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Росіяни завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

Крім того, як пише ISW, російські війська завдавали наземних ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас, українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

ISW також додає мапи бойових дій:

 
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ISW

Нагадаємо: 4 липня видання The Economist повідомляло, що ЗСУ підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста.

Теми: війнаРосія
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