ISW: Росіяни мінують береги Інгульця, готуючись до українського контрнаступу

Росіяни можуть готуватися до контрнаступу українських військ у районі Снігурівки – Зеленодольська на півдні України.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як зазначається, про це свідчить те, що російські сили мінують береги Інгульця у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом.

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Росіяни завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонщиною та Миколаївщиною.

Крім того, як пише ISW, російські війська завдавали наземних ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

Водночас, українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

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ISW також додає мапи бойових дій:

ISW

ISW

ISW

ISW

Нагадаємо: 4 липня видання The Economist повідомляло, що ЗСУ підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста.