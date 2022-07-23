ISW: Россияне минируют берега Ингульца, готовясь к украинскому контрнаступлению
Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки – Зеленодольска на юге Украины.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском.
Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонщиной и Николаевщиной.
Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.
В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.
ISW также добавляет карты боевых действий:
Напомним: 4 июля издание The Economist сообщило, что ВСУ подошли вплотную к окрестностям оккупированного Херсона, однако еще не имеют нужных сил и средств для освобождения города.