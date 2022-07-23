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ISW: Россияне минируют берега Ингульца, готовясь к украинскому контрнаступлению

Анастасия КалатурСуббота, 23 июля 2022, 03:44
ФОТО: GETTY

Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки – Зеленодольска на юге Украины.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском.

Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонщиной и Николаевщиной.

Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

ISW также добавляет карты боевых действий:

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ISW
 
ISW
 
ISW

 
ISW

Напомним:  4 июля издание The Economist сообщило, что ВСУ подошли вплотную к окрестностям оккупированного Херсона, однако еще не имеют нужных сил и средств для освобождения города.

Темы: войнаРосcия
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