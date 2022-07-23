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Окупанти вдарили по Миколаєву 6 ракетами С-300 – голова ОВА

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 09:02
Окупанти вдарили по Миколаєву 6 ракетами С-300 – голова ОВА
Фото ілюстративне з Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. На фото – наслідки російських обстрілів Миколаєва 18 липня

Вранці 23 липня по Миколаєву російські загарбники завдали 6 ракетних ударів з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого виникла пожеже на території складського приміщення.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "23 липня близько 04:20 ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території".

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Деталі: За словами голови ОВА, інші ракети влучили по околицях міста.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

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Теми: Миколаїввійна
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