Окупанти вдарили по Миколаєву 6 ракетами С-300 – голова ОВА
Субота, 23 липня 2022, 09:02
Вранці 23 липня по Миколаєву російські загарбники завдали 6 ракетних ударів з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого виникла пожеже на території складського приміщення.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "23 липня близько 04:20 ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території".
Реклама:
Деталі: За словами голови ОВА, інші ракети влучили по околицях міста.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вранці 23 липня у Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів.
- Британська розвідка зазначала, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для ударів по наземних цілях.