Окупанти вдарили по Миколаєву 6 ракетами С-300 – голова ОВА

Фото ілюстративне з Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. На фото – наслідки російських обстрілів Миколаєва 18 липня

Вранці 23 липня по Миколаєву російські загарбники завдали 6 ракетних ударів з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого виникла пожеже на території складського приміщення.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "23 липня близько 04:20 ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території".

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Деталі: За словами голови ОВА, інші ракети влучили по околицях міста.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

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