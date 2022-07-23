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Оккупанты ударили по Николаеву 6 ракетами С-300 – глава ОВА

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 09:02
Оккупанты ударили по Николаеву 6 ракетами С-300 – глава ОВА
Фото иллюстративное из Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. На фото – последствия российских обстрелов Николаева 18 июля

Утром 23 июля по Николаеву российские захватчики нанесли 6 ракетных ударов из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего возник пожар на территории складского помещения.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "23 июля около 04:20 враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории".

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Детали: По словам главы ОВА, другие ракеты попали по окрестностям города.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

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Темы: Николаеввойна
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