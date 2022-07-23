Оккупанты ударили по Николаеву 6 ракетами С-300 – глава ОВА
Суббота, 23 июля 2022, 09:02
Утром 23 июля по Николаеву российские захватчики нанесли 6 ракетных ударов из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего возник пожар на территории складского помещения.
Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "23 июля около 04:20 враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории".
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Детали: По словам главы ОВА, другие ракеты попали по окрестностям города.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробная информация уточняется.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что утром 23 июля в Николаеве прогремели несколько мощных взрывов.
- Британская разведка предполагала, что Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для ударов по наземным целям.