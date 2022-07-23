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Росіяни вдарили "Калібрами" по Кіровоградщині: поцілили в аеродром, є загиблі

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 09:30
Дим над Кропивницьким після вибухів. Фото Суспільного

Вранці 23 липня росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградській області – влучили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", щонайменше 3 людей загинули і понад 10 отримали поранення.

Станом на 15:00 стало відомо, що 3 людей загинули і 16 отримали поранення.

Джерело: голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram, Райкович в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Райковича: "Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет  Х-22 з літака ТУ-22М3).

Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Є загиблі і поранені".

Деталі: Пізніше Райкович повідомив, що станом на 9:30 відомо, що щонайменше один військовослужбовець загинув та 9 отримали поранення. Також, за попередніми даними, загинули 2 працівники відомчої  охорони, які охороняли трансформаторну підстанцію.

За словами голови ОВА, на місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. 

Частина одного з мікрорайонів Кропивницького залишилася без світла – над цим працюють аварійні бригади "Обленерго".

ВІДЕО ДНЯ

Райкович закликав жителів області не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття.

Теми: Кіровоградська областьвійнажертви
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