Удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19
У результаті ракетних ударів росіян по Кропивницькому Кіровоградської області 3 людей загинули і 19 отримали поранення.
Джерело: голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram
Пряма мова Райковича: "Маємо на цей час точну інформацію про 3 загиблих і 16 поранених. Серед загиблих – один військовий і 2 працівників відомчої охорони".
Деталі: За словами Райковича, медики одразу надали допомогу пораненим – їхньому життю нічого не загрожує.
Аварійні бригади "Обленерго" оперативно відновили енергопостачання – станом на 15:00 у Кропивницькому світло і вода вже є всюди.
Райкович зазначив, що ворог – дуже підступний, і закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги й негайно спускатися в укриття.
Оновлено: Увечері 23 липня очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович уточнив, що кількість поранених зросла до 19 людей.
Пряма мова Райковича: Станом на зараз, маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу.
Їх життю нічого не загрожує.
Всім надана кваліфікована медична допомога".
Передісторія:
- Вранці 23 липня росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградській області – влучили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Спочатку повідомлялося, що 3 людини загинули і 9 отримали поранення.