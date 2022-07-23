Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19

Ірина Балачук, Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 20:02
Фото ілюстративне з Pixabay

У результаті ракетних ударів росіян по Кропивницькому Кіровоградської області 3 людей загинули і 19 отримали поранення.

Джерело: голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова Райковича: "Маємо на цей час точну інформацію про 3 загиблих і 16 поранених. Серед загиблих – один військовий і 2 працівників відомчої охорони".

Деталі: За словами Райковича, медики одразу надали допомогу пораненим – їхньому життю нічого не загрожує.

Аварійні бригади "Обленерго" оперативно відновили енергопостачання – станом на 15:00 у Кропивницькому світло і вода вже є всюди.

Райкович зазначив, що ворог – дуже підступний, і закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги й негайно спускатися в укриття.

Оновлено: Увечері 23 липня очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович уточнив, що кількість поранених зросла до 19 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Райковича: Станом на зараз, маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу.

Їх життю нічого не загрожує.

Всім надана кваліфікована медична допомога".

Передісторія: 

  • Вранці 23 липня росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградській області – влучили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Спочатку повідомлялося, що 3 людини загинули і 9 отримали поранення.

Теми: Кіровоградська областьКропивницькийвибухжертви
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ

Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

В МЗС України відповіли на заяви Орбана про "неефективні санкції" та "не нашу війну"

Усі новини...
Кіровоградська область
Росіяни вдарили "Калібрами" по Кіровоградщині: поцілили в аеродром, є загиблі
На Кіровоградщині ППО збила ворожу ракету
ППО збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького
Останні новини
02:01
ЗСУ ліквідували загін російських ОМОНівців біля Лисичанська
01:20
“Підриває довіру”: Блінкен засудив російський удар по Одесі
00:40
Доба на Сумщині: Росіяни накрили вогнем шість громад, загинула людина
23:46
відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії
23:39
ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині – Зеленський
23:26
Окупанти спалили коней на його очах: історія чоловіка, який пережив 109-денний полон
22:46
Обстріл Миколаєва: мер повідомляє про двох поранених
22:43
В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ
22:32
Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ
22:04
ООН має понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку окупантів в Україні
Усі новини...