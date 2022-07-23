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Удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19

Ірина Балачук, Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 20:02
Удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19
Фото ілюстративне з Pixabay

У результаті ракетних ударів росіян по Кропивницькому Кіровоградської області 3 людей загинули і 19 отримали поранення.

Джерело: голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова Райковича: "Маємо на цей час точну інформацію про 3 загиблих і 16 поранених. Серед загиблих – один військовий і 2 працівників відомчої охорони".

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Деталі: За словами Райковича, медики одразу надали допомогу пораненим – їхньому життю нічого не загрожує.

Аварійні бригади "Обленерго" оперативно відновили енергопостачання – станом на 15:00 у Кропивницькому світло і вода вже є всюди.

Райкович зазначив, що ворог – дуже підступний, і закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги й негайно спускатися в укриття.

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Оновлено: Увечері 23 липня очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович уточнив, що кількість поранених зросла до 19 людей.

Пряма мова Райковича: Станом на зараз, маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу.

Їх життю нічого не загрожує.

Всім надана кваліфікована медична допомога".

Передісторія: 

  • Вранці 23 липня росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградській області – влучили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Спочатку повідомлялося, що 3 людини загинули і 9 отримали поранення.

Теми: Кіровоградська областьКропивницькийвибухжертви
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